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В Грузии зафиксировали четыре землетрясения за сутки

В Грузии зафиксировали четыре землетрясения за сутки За прошедшие сутки грузинские сейсмологи зафиксировали на западе страны три землетрясения, а также одно на юге.
В регионе
12 февраля 2023 г. 21:39
В Грузии зафиксировали четыре землетрясения за сутки

За прошедшие сутки грузинские сейсмологи зафиксировали на западе страны три землетрясения, а также одно на юге.

Как передает Report, об этом сообщил на своем сайте Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

По данным центра, землетрясение магнитудой 3,1 на юге Грузии произошло в 17:55 по бакинскому времени. Эпицентр находился в двух километрах от города Ахалкалаки, очаг располагался на глубине пяти километров.

На западе Грузии в течение 24 часов были зафиксированы землетрясения магнитудами 4,4 м 4,3. Их эпицентры находились в районе поселка городского типа Бахмаро. До этого в районе края Гурия произошло землетрясение магнитудой 4,3.

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