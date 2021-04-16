В Грузии задержаны торговцы радиоактивными веществами

По факту продажи радиоактивного вещества в Грузии задержаны два человека.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Службе государственной безопасности страны.
Эти лица были арестованы в городе Кутаиси при попытке продать опасное вещество за 300 тысяч евро.
Согласно заключению радиологической экспертизы, в конфискованном контейнере находилось радиоактивное вещество Am 241. Длительный контакт с этим высокотоксичным веществом опасен для человека.
Расследование по факту ведет Департамент контрразведки СГБ.