В Грузии задержаны торговцы радиоактивными веществами

Длительный контакт с этим высокотоксичным веществом опасен для человека

По факту продажи радиоактивного вещества в Грузии задержаны два человека.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Службе государственной безопасности страны.

Эти лица были арестованы в городе Кутаиси при попытке продать опасное вещество за 300 тысяч евро.

Согласно заключению радиологической экспертизы, в конфискованном контейнере находилось радиоактивное вещество Am 241. Длительный контакт с этим высокотоксичным веществом опасен для человека.

Расследование по факту ведет Департамент контрразведки СГБ.