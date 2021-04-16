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В Грузии задержаны торговцы радиоактивными веществами

В Грузии задержаны торговцы радиоактивными веществами Длительный контакт с этим высокотоксичным веществом опасен для человека
В регионе
16 апреля 2021 г. 13:00
В Грузии задержаны торговцы радиоактивными веществами
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По факту продажи радиоактивного вещества в Грузии задержаны два человека.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Службе государственной безопасности страны.

Эти лица были арестованы в городе Кутаиси при попытке продать опасное вещество за 300 тысяч евро.

Согласно заключению радиологической экспертизы, в конфискованном контейнере находилось радиоактивное вещество Am 241. Длительный контакт с этим высокотоксичным веществом опасен для человека.

Расследование по факту ведет Департамент контрразведки СГБ.

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Версия на английском языке Two detained in Georgia for selling radioactive substances
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda radioaktiv maddə satan iki nəfər saxlanılıb

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