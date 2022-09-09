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В Грузии задержаны граждане Армении

В Грузии задержаны граждане Армении Граждане Армении были задержаны при попытке контрабанды наркотиков в Грузию.
В регионе
9 сентября 2022 г. 05:52
В Грузии задержаны граждане Армении

Граждане Армении были задержаны при попытке контрабанды наркотиков в Грузию.

Как сообщает Report, информацию об этом опубликовало "Новости-Грузия" со ссылкой на МВД Грузии.

Отмечается, что пограничная полиция задержала двух граждан Армении, пытавшихся провезти наркотики в Грузию в обход КПП.

Следствие установило, что обвиняемые незаконно пересекли государственную границу в районе КПП "Садахло" и переправили в Грузию 12 мешков наркотиков Alfa-PVP. Обвиняемым 24 и 28 лет.

По факту незаконного пересечения государственной границы группой лиц, а также незаконного приобретения, хранения и ввоза на территорию Грузии наркотических средств ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Ermənistan vətəndaşları saxlanılıb

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