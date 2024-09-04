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В Грузии задержаны двое членов "Единого нацдвижения"

В Грузии задержаны двое членов "Единого нацдвижения" В Тбилиси были задержаны в административном порядке двое членов крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" (ЕНД) Ираклий Эдзгверадзе и Ираклий Надирадзе.
В регионе
4 сентября 2024 г. 23:27
В Грузии задержаны двое членов Единого нацдвижения

В Тбилиси были задержаны в административном порядке двое членов крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" (ЕНД) Ираклий Эдзгверадзе и Ираклий Надирадзе.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в МВД Грузии.

Согласно информации, двое депутатов Тбилисского городского совета пытались воспрепятствовать работе сотрудников криминальной полиции в рамках следственных мероприятий в сфере наркопреступности.

Оппозиционная партия ЕНД уже потребовала незамедлительного освобождения обоих заключенных, обвинив власти в репрессиях против своих политических оппонентов.

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