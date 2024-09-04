В Грузии задержаны двое членов "Единого нацдвижения"

В Тбилиси были задержаны в административном порядке двое членов крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" (ЕНД) Ираклий Эдзгверадзе и Ираклий Надирадзе.

В Тбилиси были задержаны в административном порядке двое членов крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" (ЕНД) Ираклий Эдзгверадзе и Ираклий Надирадзе.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в МВД Грузии.

Согласно информации, двое депутатов Тбилисского городского совета пытались воспрепятствовать работе сотрудников криминальной полиции в рамках следственных мероприятий в сфере наркопреступности.

Оппозиционная партия ЕНД уже потребовала незамедлительного освобождения обоих заключенных, обвинив власти в репрессиях против своих политических оппонентов.