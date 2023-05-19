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В Грузии задержаны 6 человек в ходе акции против возобновления авиарейсов с РФ

В Грузии задержаны 6 человек в ходе акции против возобновления авиарейсов с РФ Шесть человек были задержаны на акции оппозиции, протестующей у Тбилисского аэропорта из-за запуска первого рейса из Москвы.
В регионе
19 мая 2023 г. 15:25
В Грузии задержаны 6 человек в ходе акции против возобновления авиарейсов с РФ

Шесть человек были задержаны на акции оппозиции, протестующей у Тбилисского аэропорта из-за запуска первого рейса из Москвы.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД Грузии.

"Министерство внутренних дел, как ведомство отвечающее за порядок и безопасность, во время собраний и манифестаций обеспечивает защиту общественной безопасности, а также право на свободу выражения каждого человека, если это не выходит за рамки, допустимые законом", - говорится в заявлении МВД.

Отметим, что представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" пытались прорвать полицейский кордон и войти в здание аэропорта, однако полиция их остановила.

По предварительной информации, задержанные оскорбляли полицейских, кидали в них яйца. Как заявила лидер партии Элене Хоштария, яйца были начинены красной краской.

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