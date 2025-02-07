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В Грузии задержаны 26 человек, связанных с криминальными кругами

В Грузии задержаны 26 человек, связанных с криминальными кругами Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Грузии в результате спецоперации в Тбилиси, регионах Имерети и Самегрело задержали 26 человек, связанных с криминальными кругами.
В регионе
7 февраля 2025 г. 12:38
В Грузии задержаны 26 человек, связанных с криминальными кругами

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Грузии в результате спецоперации в Тбилиси, регионах Имерети и Самегрело задержали 26 человек, связанных с криминальными кругами.

Как сообщает грузинское бюро Report, в отношении еще 4 человек обвинения предъявлены заочно.

Согласно информации, трое из них являются ворами в законе. Установлено, что задержанные имели связи с криминальными кругами за рубежом и организовывали "воровские сходки" для разрешения финансовых споров.

В ходе обысков изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, огнестрельное оружие, патроны, а также наркотическое вещество марихуана.

Указанные преступления караются лишением свободы на срок до 15 лет.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda 26 nəfər “qanuni oğru” ittihamı ilə saxlanılıb

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