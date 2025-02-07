В Грузии задержаны 26 человек, связанных с криминальными кругами

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Грузии в результате спецоперации в Тбилиси, регионах Имерети и Самегрело задержали 26 человек, связанных с криминальными кругами.

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Грузии в результате спецоперации в Тбилиси, регионах Имерети и Самегрело задержали 26 человек, связанных с криминальными кругами.

Как сообщает грузинское бюро Report, в отношении еще 4 человек обвинения предъявлены заочно.

Согласно информации, трое из них являются ворами в законе. Установлено, что задержанные имели связи с криминальными кругами за рубежом и организовывали "воровские сходки" для разрешения финансовых споров.

В ходе обысков изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, огнестрельное оружие, патроны, а также наркотическое вещество марихуана.

Указанные преступления караются лишением свободы на срок до 15 лет.