В Грузии задержаны 20 человек за незаконный оборот оружия

Полиция задержала в Тбилиси и регионах страны 20 человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и боеприпасов.

Полиция задержала в Тбилиси и регионах страны 20 человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Самому младшему из задержанных – 25 лет, а самому старшему – 55. Четверо из задержанных были судимы в прошлом.

Во время личного обыска задержанных, их квартир и автомобилей полиция в качестве вещественных доказательств изъяла пулемет, пистолеты, автоматы, малокалиберную винтовку, обрез, охотничьи ружья, а также сотни патронов различного калибра и т.д.

Помимо этого, задержания были произведены в регионах Мцхета-Мтианети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самегрело - Земо Сванети, Шида Картли и Кахети.

Обвиняемым грозит от трех до семи лет тюрьмы.