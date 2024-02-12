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В Грузии задержаны 20 человек за незаконное хранение и продажу оружия и боеприпасов

В Грузии задержаны 20 человек за незаконное хранение и продажу оружия и боеприпасов Грузинские полицейские за последнее время в Тбилиси и регионах страны задержали 20 человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и боеприпасов.
В регионе
12 февраля 2024 г. 10:36
В Грузии задержаны 20 человек за незаконное хранение и продажу оружия и боеприпасов

Грузинские полицейские за последнее время в Тбилиси и регионах страны задержали 20 человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержания провели в Тбилиси, Имерети, Кахети, Гурии, Мцхета- Мтианети, Самегрело - Земо-Сванетии и Шида-Картли.

Во время обысков задержанных, их квартир, автомобилей, подсобных помещений полиция изъяла десятки единиц огнестрельного оружия, револьверы, винтовки, автоматы, ручную гранату, пистолеты, а также сотни патронов различного калибра.

Самому старшему из задержанных 80 лет, а самому младшему – 29. Многие из них были в прошлом судимы. Больше всего патронов было изъято у 41-летнего жителя Мцхета-Мтианети – 733 патрона, два ружья, 20 обойм, ручная граната, огнестрельное оружие.

В случае подтверждения вины, задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Версия на английском языке 20 people detained in Georgia for illegal possession and sale of weapons and ammunition

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