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В Грузии задержаны 15 человек на митинге в поддержку Саакашвили

В Грузии задержаны 15 человек на митинге в поддержку Саакашвили Сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали 15 человек у здания Тбилисского городского суда, где проходил митинг в поддержку экс-президента Михаила Саакашвлии, переросший в потасовку с полицией.
В регионе
29 ноября 2021 г. 16:23
В Грузии задержаны 15 человек на митинге в поддержку Саакашвили

Сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали 15 человек у здания Тбилисского городского суда, где проходил митинг в поддержку экс-президента Михаила Саакашвлии, переросший в потасовку с полицией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Собравшиеся у здания суда люди переместились на Аллею Агмашенебели и незаконно перекрыли проезжую часть дороги. Несмотря на неоднократные призывы правоохранителей освободить проезжую часть, участники акции и организаторы не подчинились этим указаниям. Сотрудники МВД задержали 15 человек по факту неподчинения законным требованиям полиции", - сказано в заявлении. Среди задержанных бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

В Тбилисском городском суде в понедельник проходит заседание по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании Imedi, по которому Саакашвили проходит в качестве обвиняемого. С раннего утра у здания суда стали собираться сторонники бывшего президента. Обстановка обострилась после того, как несколько митингующих забрались на ограждение с флагами Грузии и Украины и стали выкрикивать "Миша!". Полицейские неоднократно призывали манифестантов не нарушать порядок, однако они не подчинились, возникла потасовка, и правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Позднее демонстранты переместились на Аллею Агмашенебели, частично ее перекрыв.

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Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvilinin məhkəməsi zamanı qarşıdurma yaranıb, 15 nəfər saxlanılıb

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