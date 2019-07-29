В Грузии задержаны трое армян, оказавших сопротивление погранполиции

В селе Карцахи Ахалкалакского района Грузии задержаны трое местных жителей.

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел вчера вечером.

Задержанные А.Чобанян, А.Тагворян и К.Карапетян обвиняются в применении силы в отношении сотрудников пограничной полиции.

Жители Карцахи перекрыли дорогу Турция-Ахалкалаки в знак протеста против задержания их односельчан. Протестующие потребовали от властей раскрыть причину задержания.

Задержанным грозит тюремное заключение на срок от 4 до 7 лет.