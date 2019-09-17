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В Грузии задержана ограбившая туристов преступная группировка

В Грузии задержана ограбившая туристов преступная группировка

В Батуми задержаны члены преступной группировки в составе 4 человек, обвиняемые в требовании с иностранных туристов денег путем угроз.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.  

Было установлено, что задержанные работают в одном из батумских клубов. Пригрозив четырем иностранцам смертью, они отобрали у них 2 580 турецких лир и 400 лари. 

По факту ведется расследование. 

Задержанных ждет тюремное заключение сроком от 4 до 7 лет. 

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