В Грузии задержана ограбившая туристов преступная группировка

В Батуми задержаны члены преступной группировки в составе 4 человек, обвиняемые в требовании с иностранных туристов денег путем угроз.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.

Было установлено, что задержанные работают в одном из батумских клубов. Пригрозив четырем иностранцам смертью, они отобрали у них 2 580 турецких лир и 400 лари.

По факту ведется расследование.

Задержанных ждет тюремное заключение сроком от 4 до 7 лет.