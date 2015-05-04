В Грузии задержан сухогруз под флагом Турции

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Береговая охрана МВД Грузии оштрафовала капитана сухогруза Megit Kaptan, шедшего под турецким флагом. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МВД страны.

"Правонарушение учитывает наказание по части 1 статьи 114-1 (нарушение законодательства о континентальном шельфе, территориальных водах или особенной экономической зоне Грузии - ред.) административного кодекса", - цитирует главу департамента береговой охраны Юрия Погорельского агентство "Новости-Грузия".

После того как капитан корабля выплатит штраф в 50 тысяч лари, судно сможет выйти в свободное плавание.