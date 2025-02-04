В Грузии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанца

Грузинская полиция задержала подозреваемого в убийстве 24-летнего азербайджанца Вугара Ягубова в Рустави.

Грузинская полиция задержала подозреваемого в убийстве 24-летнего азербайджанца Вугара Ягубова в Рустави.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии.

По информации ведомства, Ягубов был жителем села Инджеоглу Болнисского муниципалитета Грузии.

В отношении задержанного, личность которого не обнародована, возбуждено уголовное дело по статьям 116 (причинение смерти по неосторожности) и 236 (незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозку оружия) УК Грузии.

Подробности происшествия пока не установлены, однако, по предварительной информации, убийство произошло на почве конфликта.