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В Грузии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанца

В Грузии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанца Грузинская полиция задержала подозреваемого в убийстве 24-летнего азербайджанца Вугара Ягубова в Рустави.
В регионе
4 февраля 2025 г. 15:35
В Грузии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанца

Грузинская полиция задержала подозреваемого в убийстве 24-летнего азербайджанца Вугара Ягубова в Рустави.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии.

По информации ведомства, Ягубов был жителем села Инджеоглу Болнисского муниципалитета Грузии.

В отношении задержанного, личность которого не обнародована, возбуждено уголовное дело по статьям 116 (причинение смерти по неосторожности) и 236 (незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозку оружия) УК Грузии.

Подробности происшествия пока не установлены, однако, по предварительной информации, убийство произошло на почве конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda azərbaycanlı gənci qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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