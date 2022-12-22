В Грузии задержан обвиняемый в нападении на мэрию Сванети

Сотрудники гепрокуратуры Грузии раскрыли факт нападения на мэрию горного района Лентехи (регион Самегрело - Земо Сванети) и предъявили обвинения одному человеку.

Сотрудники гепрокуратуры Грузии раскрыли факт нападения на мэрию горного района Лентехи (регион Самегрело - Земо Сванети) и предъявили обвинения одному человеку.

Как передает Report, об этом сообщили грузинские СМИ.

По данным следствия, 2 ноября обвиняемый из автомата расстрелял здание мэрии, после чего в здании возник пожар.

Также выяснилось, что автомат Калашникова и 10 патронов, которые были обнаружены в доме обвиняемого, он купил незаконно.

В настоящее время обвиняемый находится в предварительном заключении. В случае подтверждения вины, ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за нападение на публичное ведомство.