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В Грузии задержан обвиняемый в нападении на мэрию Сванети

В Грузии задержан обвиняемый в нападении на мэрию Сванети Сотрудники гепрокуратуры Грузии раскрыли факт нападения на мэрию горного района Лентехи (регион Самегрело - Земо Сванети) и предъявили обвинения одному человеку.
В регионе
22 декабря 2022 г. 10:06
В Грузии задержан обвиняемый в нападении на мэрию Сванети

Сотрудники гепрокуратуры Грузии раскрыли факт нападения на мэрию горного района Лентехи (регион Самегрело - Земо Сванети) и предъявили обвинения одному человеку.

Как передает Report, об этом сообщили грузинские СМИ.

По данным следствия, 2 ноября обвиняемый из автомата расстрелял здание мэрии, после чего в здании возник пожар.

Также выяснилось, что автомат Калашникова и 10 патронов, которые были обнаружены в доме обвиняемого, он купил незаконно.

В настоящее время обвиняемый находится в предварительном заключении. В случае подтверждения вины, ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за нападение на публичное ведомство.

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