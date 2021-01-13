В Грузии задержан напавший на молодых мусульман мужчина

Мужчина, применивший насилие, уже задержан

В Гурийском регионе Грузии произошел конфликт на религиозной почве между христианами и мусульманами.

Как сообщает местное бюро Report, причиной спора в селе Букнари Чохатаурского района стало использование мусульманами-жителями села дома в качестве места религиозного поклонения.

Во время инцидента мужчина 1985 года рождения напал с камнем на двух 17-летних односельчан-мусульман. Молодые люди с травмами головы доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Мужчина, применивший насилие, уже задержан. По факту возбуждено уголовное дело по статье УК Грузии о причинении тяжких телесных повреждений. За это уголовное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 1 года.