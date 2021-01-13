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В Грузии задержан напавший на молодых мусульман мужчина

В Грузии задержан напавший на молодых мусульман мужчина Мужчина, применивший насилие, уже задержан
В регионе
13 января 2021 г. 13:53
В Грузии задержан напавший на молодых мусульман мужчина
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В Гурийском регионе Грузии произошел конфликт на религиозной почве между христианами и мусульманами.

Как сообщает местное бюро Report, причиной спора в селе Букнари Чохатаурского района стало использование мусульманами-жителями села дома в качестве места религиозного поклонения.

Во время инцидента мужчина 1985 года рождения напал с камнем на двух 17-летних односельчан-мусульман. Молодые люди с травмами головы доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Мужчина, применивший насилие, уже задержан. По факту возбуждено уголовное дело по статье УК Грузии о причинении тяжких телесных повреждений. За это уголовное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 1 года.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda müsəlman gənclər döyülüb, bir nəfər saxlanılıb

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