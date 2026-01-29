В Грузии задержан мужчина, обстрелявший отделение полиции

В Грузии задержали 31-летнего мужчину, который обстрелял полицейское отделение в Кутаиси.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МВД.

"В ходе расследования было установлено, что задержанный произвел выстрелы из гладкоствольного охотничьего ружья в направлении административного здания Департамента полиции Имерети на улице Аракишвили в Кутаиси, в результате чего были повреждены фасад здания и дверь", – заявили в МВД.

Злоумышленника задержали "по горячим следам". Оружие, из которого велась стрельба, изъято в качестве вещественного доказательства. Мотивы действий мужчины не называются.

Уголовное дело начато по факту хулиганства в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 239 УК Грузии). Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.