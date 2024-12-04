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В Грузии задержан лидер оппозиционной коалиции

В Грузии задержан лидер оппозиционной коалиции В Грузии задержан за административные правонарушения один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.
В регионе
4 декабря 2024 г. 18:44
В Грузии задержан лидер оппозиционной коалиции

В Грузии задержан за административные правонарушения один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщили в МВД Грузии.

Ника Гварамия был задержан после оскорбления сотрудника полиции.

По данным ведомства, обыски в офисах оппозиционных партий в Грузии проводятся по статье 225 УК (организация группового насилия, руководство им или участие в нем).

Местные СМИ сообщают, что во время обыска правоохранительные органы обнаружили в офисе партии "Дроа" большое количество пиротехники и различных предметов, используемых во время акций протеста.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda müxalifət koalisiyasının lideri saxlanılıb

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