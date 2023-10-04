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В Грузии задержан инспектор охранной полиции по обвинению в умышленном убийстве

В Грузии задержан инспектор охранной полиции по обвинению в умышленном убийстве Задержан инспектор управления личной охраны департамента охранной полиции МВД по обвинению в умышленном убийстве в Кварельском районе (регион Кахети) Грузии.
В регионе
4 октября 2023 г. 16:54
В Грузии задержан инспектор охранной полиции по обвинению в умышленном убийстве

Задержан инспектор управления личной охраны департамента охранной полиции МВД по обвинению в умышленном убийстве в Кварельском районе (регион Кахети) Грузии.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщил глава департамента Специальной следственной службы Леван Кутателадзе на брифинге.

Задержанному инспектору будет предъявлено официальное обвинение в течение 48 часов. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

В ходе расследования установлено, что 4 октября 2023 года ночью в Кварельском районе инспектор управления личной охраны находился за столом со своими знакомыми. Между присутствующими возник конфликт, после чего инспектор произвел несколько выстрелов и ранил двоих человек. В результате полученных ранений один из мужчин скончался на месте.

"Сотрудники Специальной следственной службы провели по делу неотложные следственные и процессуальные мероприятия. В том числе было изъято орудие преступления", - заявил Кутателадзе.

В целях обеспечения эффективного расследования ведомство продолжает проводить все необходимые следственные и процессуальные действия в интенсивном режиме.

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