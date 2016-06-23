В Грузии задержан гражданин Азербайджана за незаконный провоз золота в особо крупном размере

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных и следственных действий, проведенных Следственной службой министерства финансов Грузии совместно с таможенным департаментом Службы доходов, задержан гражданин Азербайджана Рамин Набиев за незаконную перевозку на территорию Грузии золотых изделий в особо крупном размере.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, следствием установлено, что во время пересечения границы обвиняемый пытался незаконно перевезти через азербайджано-грузинскую границу контрабандные золотые слитки и изготовленные из высочайшей пробы ювелирные изделия в особо крупном размере, общая стоимость которых составляет 55 000 лари (38 тыс. манатов). Следственная служба задержала обвиняемого во время пересечения границы.

Ведется следствие по делу по статье 214 УК Грузии, что предусматривает в виде наказания заключение сроком от 5 до 7 лет.