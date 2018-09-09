В Грузии задержан гражданин Армении, который пытался провезти оружие

Тбилиси. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Грузии задержан гражданин Армении, пытавшийся незаконным путем провезти оружие.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии.

Согласно информации, следствием установлено, что гражданин Армении 1977 года рождения через пограничный пункт "Гегути" пытался провезти в Грузию пистолет "Макарова" и три патрона.

Граждан Армении ожидает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет.