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В Грузии задержан бывший замглавы Службы госбезопасности

В Грузии задержан бывший замглавы Службы госбезопасности Грузинская полиция задержала бывшего замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) республики Иосифа Гогашвили.
В регионе
17 июля 2022 г. 04:56
В Грузии задержан бывший замглавы Службы госбезопасности

Грузинская полиция задержала бывшего замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) республики Иосифа Гогашвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что экс-чиновник был задержан на основании решения суда для проведения следственных действий. В рамках какой статьи, пока не уточняется.

По информации, задержанию Гогашвили предшествовал скандал. Грузинский телеканал "Маэстро" опубликовал видеозапись, которая была сделана осенью 2021 года. На ней замглавы СГБ обсуждал с журналистами планы сделать сюжет об информаторах спецслужб и раскрыть их имена.

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