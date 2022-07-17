В Грузии задержан бывший замглавы Службы госбезопасности

Грузинская полиция задержала бывшего замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) республики Иосифа Гогашвили.
Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
Отмечается, что экс-чиновник был задержан на основании решения суда для проведения следственных действий. В рамках какой статьи, пока не уточняется.
По информации, задержанию Гогашвили предшествовал скандал. Грузинский телеканал "Маэстро" опубликовал видеозапись, которая была сделана осенью 2021 года. На ней замглавы СГБ обсуждал с журналистами планы сделать сюжет об информаторах спецслужб и раскрыть их имена.