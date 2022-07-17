В Грузии задержан бывший замглавы Службы госбезопасности

Грузинская полиция задержала бывшего замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) республики Иосифа Гогашвили.

Грузинская полиция задержала бывшего замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) республики Иосифа Гогашвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что экс-чиновник был задержан на основании решения суда для проведения следственных действий. В рамках какой статьи, пока не уточняется.

По информации, задержанию Гогашвили предшествовал скандал. Грузинский телеканал "Маэстро" опубликовал видеозапись, которая была сделана осенью 2021 года. На ней замглавы СГБ обсуждал с журналистами планы сделать сюжет об информаторах спецслужб и раскрыть их имена.