В Грузии задержали шестерых сторонников "Исламского государства"

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали шесть граждан республики, связанных с террористической организацией "Исламское государство". Они планировали проведение терактов в различных странах.

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали шесть граждан республики, связанных с террористической организацией "Исламское государство". Они планировали проведение терактов в различных странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в СГБ страны.

"В результате проведенной масштабной спецоперации на основании постановления суда, контртеррористическим центром Службы государственной безопасности задержаны сторонники террористической организации "Исламское государство". Контртеррористическая операция была одновременно проведена в четырех местах, задержаны шесть граждан Грузии", - говорится в распространенном сообщении.

По информации следствия, задержанные связаны с "одним из влиятельных лидеров "Исламского государства" и под его командованием планировали различную террористическую активность в нескольких странах". Кроме того, изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества. Также начато уголовное расследование в отношении иностранного гражданина, который помещен в центр временного размещения департамента миграции МВД.

В спецслужбе уточнили, что информация о террористической деятельности передана в компетентные органы стран-партнеров.