О нас

В Грузии задержали шестерых сторонников "Исламского государства"

В Грузии задержали шестерых сторонников "Исламского государства" Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали шесть граждан республики, связанных с террористической организацией "Исламское государство". Они планировали проведение терактов в различных странах.
В регионе
17 мая 2023 г. 11:44
В Грузии задержали шестерых сторонников Исламского государства

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали шесть граждан республики, связанных с террористической организацией "Исламское государство". Они планировали проведение терактов в различных странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в СГБ страны.

"В результате проведенной масштабной спецоперации на основании постановления суда, контртеррористическим центром Службы государственной безопасности задержаны сторонники террористической организации "Исламское государство". Контртеррористическая операция была одновременно проведена в четырех местах, задержаны шесть граждан Грузии", - говорится в распространенном сообщении.

По информации следствия, задержанные связаны с "одним из влиятельных лидеров "Исламского государства" и под его командованием планировали различную террористическую активность в нескольких странах". Кроме того, изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества. Также начато уголовное расследование в отношении иностранного гражданина, который помещен в центр временного размещения департамента миграции МВД.

В спецслужбе уточнили, что информация о террористической деятельности передана в компетентные органы стран-партнеров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi