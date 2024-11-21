В Грузии задержали пятерых мошенников, выдававших себя за сотрудников итальянского банка

Следственная служба Минфина Грузии задержала пятерых мошенников, выдававших себя за сотрудников иностранных банков.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
"Обвиняемые разработали преступную схему, согласно которой входили в доверие к гражданам, находящимся в Грузии и за рубежом, утверждая, что они являются сотрудниками одного из коммерческих банков, зарегистрированных в Италии. Они убеждали, что после перевода денежных средств пострадавшие смогут получить высокие процентные доходы", - сообщили в ведомстве.
Таким способом злоумышленники обманули более 40 человек на сумму 620 584 лари (227 тыс. долларов).
Деятельность группировки расследуют по частям 3 и 4 статьи 180 УК Грузии (получение обманным путем крупной суммы денег организованной группой лиц). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.
Правоохранители принимают меры для выявления других лиц, причастных к преступлению.