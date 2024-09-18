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В Грузии задержали нефтяной танкер под флагом Индии

В Грузии задержали нефтяной танкер под флагом Индии Сотрудники пограничной полиции задержали нефтяной танкер NAV DURGA, плавающий под флагом Индии, за нарушение правил судоходства в территориальных водах Грузии.
В регионе
18 сентября 2024 г. 14:06
В Грузии задержали нефтяной танкер под флагом Индии

Сотрудники пограничной полиции задержали нефтяной танкер NAV DURGA, плавающий под флагом Индии, за нарушение правил судоходства в территориальных водах Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении капитана судна, являющегося гражданином Индии. На основе п.1 ст. 114 Кодекса Грузии об административных правонарушениях он был оштрафован на 50 тыс. лари (18,5 тыс. долларов).

В чем именно заключалось нарушение, в ведомстве не поясняют.

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