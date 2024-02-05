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В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж

В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов.
В регионе
5 февраля 2024 г. 13:30
В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж

Спецслужбы Грузии предотвратили попытку перевозки груза взрывчатки из Одессы в Воронеж, в преступлении подозревается семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении СГБ Грузии.

Шесть взрывных устройств ввезли в Грузию на минивэне гражданина Украины из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января 2024 года в аккумуляторах от электромобилей и планировали доставить их в Воронеж через КПП "Дарьял" .

Три взрывных устройства, которые пытались провезти в транзитном контейнере, были изъяты на пропускном пункте с грузинской стороны. СГБ Грузии установило, что организатором был уроженец города Батуми, кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе.

Уголовное дело ведется по статье незаконное хранение и приобретение взрывных устройств и взрывчатых веществ, однако СГБ не исключает переквалифицирования дела подготовку террористического акта.

13.10

В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Службе госбезопасности Грузии.

В ведомстве не исключили, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии.

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Версия на английском языке Cargo of explosives heading from Odessa to Voronezh detained in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Odessadan Voronejə gedən partlayıcı yük saxlanılıb

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