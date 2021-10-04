В Грузии задержали еще двух человек по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили

В Грузии задержали еще двух человек по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили

Грузинские правоохранители задержали еще двух человек по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил прокурор Леван Вепхвадзе.

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Грузинские правоохранители задержали еще двух человек по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил прокурор Леван Вепхвадзе. "Задержаны еще два человека по факту сокрытия преступления, о чем обществу будет сообщено в ближайшем будущем. Сам маршрут въезда осужденного Саакашвили известен следствию и ведется расследование. Также расследование ведется по статье 344, что подразумевает незаконное пересечение мигрантом государственной границы и создание для этого соответствующих условий", - сказал Вепхвадзе. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме в городе Рустави, расположенном недалеко от Тбилиси. Подпишитесь на наш Telegram канал