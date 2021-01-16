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В Грузии задержали экс-полицейского, захватившего заложников

В Грузии задержали экс-полицейского, захватившего заложников Он взял в заложники своих партнеров по бизнесу
В регионе
16 января 2021 г. 16:24
В Грузии задержали экс-полицейского, захватившего заложников

Сотрудники правоохранительных органов Грузии провели в грузинском городе Каспи спецоперацию по освобождению двух заложников, заявил журналистам заместитель главы МВД Владимир Борцвадзе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным грузинской телекомпании "Рустави 2", преступником был бывший полицейский, он взял в заложники своих партнеров по бизнесу.

"В результате спецоперации заложники были освобождены после нескольких часов переговоров, обвиняемый был задержан. Мужчина обвиняется в захвате заложников, он находился в тяжелом эмоциональном состоянии, был очень возбужден...", - заявил Борцвадзе.

По его словам, преступник просил правоохранителей обеспечить ему машину, на которой он собирался покинуть территорию Грузии в направлении России.

"Это было одно из его главных требований, также несколько дней назад он обратился к нам с заявлением, у него были претензии к некоторым гражданам. По данному факту МВД начато расследование, и соответствующие следственные действия продолжаются, этот факт, конечно же, будет расследован, и будет дана соответствующая правовая оценка", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda iki nəfəri girov götürən keçmiş polis əməkdaşı saxlanılıb

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