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В Грузии задержали более 50 человек за наркопреступления

В Грузии задержали более 50 человек за наркопреступления Полиция Грузии задержала 52 человека за наркопреступления, среди них 37 торговцев наркотиками.
В регионе
29 июня 2023 г. 16:42
В Грузии задержали более 50 человек за наркопреступления

Полиция Грузии задержала 52 человека за наркопреступления, среди них 37 торговцев наркотиками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.

"В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, по обвинению в наркопреступлениях задержаны 52 человека, среди которых 37 наркореализаторов", - сказал Купатадзе на брифинге.

По его словам, операции были проведены в разных регионах Грузии, в том числе в Тбилиси. Среди задержанных за незаконное приобретение и хранение, а также продажу и ввоз в страну наркотиков в крупном и особо крупном размере как граждане Грузии, так и России, Украины, Германии, Турции, Нигерии, Индии и Ирана.

Задержанным грозит лишение свободы сроком до 20 лет или бессрочное заключение.

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Версия на английском языке More than 50 people arrested in Georgia for drug offenses

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