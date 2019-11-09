В Грузии задержали 27 участников акций

Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 27 человек во время акций в Батуми и Тбилиси, участники которых выступали против премьеры нашумевшего фильма про двух танцоров нетрадиционной ориентации, передает Report со ссылкой на РИА "Новости"

Фильм Левана Акина "А потом мы танцевали" (Then We Danced) - совместная продукция грузинской компании Takes Film и шведской French Quarter Film. Он представлен Швецией на соискание премии американской киноакадемии "Оскар". Премьера уже состоялась на Каннском фестивале, где картина заняла седьмое место в десятке лучших фильмов. Разрешение на показ фильма получили более 20 стран.

Представители организации "Грузинский марш", священнослужители и их сторонники устроили накануне вечером у кинотеатрах в Тбилиси и Батуми акции, с целью сорвать премьеру фильма. Митингующие пытались прорвать полицейский кордон и штурмовать здания кинотеатров, в результате чего произошли столкновения и потасовки с правоохранителями. Протестующие кидали в сторону полицейских бутылки и взрывали пиротехнику. Акции прекратились только ночью.

"Всего задержаны 27 человек за хулиганство и неповиновение патрульной полиции, 24 из них в Тбилиси, 3 - в Батуми", - говорится в заявлении ведомства.

Министерство отмечает, что правоохранители сумели обеспечить порядок и безопасность и премьера фильма состоялась в назначенное время во всех кинотеатрах. Всего МВД ведет расследование по 4 делам из-за произошедших параллельно показу фильма инцидентов: это нападения на сторонницу ЛГБТ Ану Субелиани и оппозиционера Давида Бердзенишвили, а также по фактам нападения на полицейских, двое из которых госпитализированы, и повреждения автомобилей МВД.