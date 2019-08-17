​В Грузии за взяточничество задержаны трое, один из которых чиновник

В Грузии за взяточничество задержаны три человека.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Служба госбезопасности Грузии.

Один из задержанных - старший специалист мэрии города Тержола, Гела Г., обвиняется в получении взятки, двое других - Кахи К. и Гиа М. - в даче взятки.

Следствием установилено, что Кахи К. И Гиа М. дали взятку в размере 1000 лари представителю мэрии города Тержола для защиты незаконного строительства.

По факту дачи и получения взятки ведется следствие. Задержанных ждет тюремное заключение на срок от 7 до 11 лет.

Следствие ведет Агентство по борьбе с коррупцией СГБ Грузии.