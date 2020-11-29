В Грузии за сутки выявили свыше 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 4 426 человек, 3 721 выздоровел, 35 пациента умерли.

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 4 426 человек, 3 721 выздоровел, 35 пациента умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 132 368, из них 110 049 человек вылечились, 1 230 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 033, на стационарном контроле - 6 373 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 945 бессимптомных больных.