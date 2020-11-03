О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии за сутки от коронавируса умерли 20 человек

В Грузии за сутки от коронавируса умерли 20 человек В настоящее время на карантине находятся 3 080 человек
В регионе
3 ноября 2020 г. 11:28
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 20 человек

Еще у 1 943 человек диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 1 833 человек вылечились, 20 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном правительственном сайте Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 44 522. Число излечившихся составило 28 633 человек, а умерших - 362.

В настоящее время на карантине находятся 3 080 человек, на стационарном контроле 4 253 человека, еще 2 264 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях..

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada koronavirusdan 20 nəfər vəfat edib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi