В Грузии за сутки от коронавируса умерли 20 человек

В настоящее время на карантине находятся 3 080 человек

Еще у 1 943 человек диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 1 833 человек вылечились, 20 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном правительственном сайте Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 44 522. Число излечившихся составило 28 633 человек, а умерших - 362.

В настоящее время на карантине находятся 3 080 человек, на стационарном контроле 4 253 человека, еще 2 264 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях..