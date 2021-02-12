В Грузии за сутки от коронавируса умерли 15 человек

За последние 24 часа 660 человек выздоровели и выписаны домой

За минувшие сутки в Грузии зарегистрировано 507 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 264 665 человек.

За последние 24 часа 660 человек выздоровели и выписаны домой, 15 пациентов умерли. Число выздоровевших возросло до 256 684, а число погибших - до 3 336.

В настоящее время на карантине находятся 304 человека, на стационарном контроле - 2 045. 284 человека с легкой формой заболевания находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.