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В Грузии за сутки от коронавируса умерли 15 человек 

В Грузии за сутки от коронавируса умерли 15 человек  За последние 24 часа 660 человек выздоровели и выписаны домой
В регионе
12 февраля 2021 г. 11:21
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 15 человек 
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За минувшие сутки в Грузии зарегистрировано 507 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 264 665 человек.

За последние 24 часа 660 человек выздоровели и выписаны домой, 15 пациентов умерли. Число выздоровевших возросло до 256 684, а число погибших - до 3 336.

В настоящее время на карантине находятся 304 человека, на стационарном контроле - 2 045. 284 человека с легкой формой заболевания находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.

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Версия на английском языке Georgia reports 15 COVID-related deaths
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 15 nəfər koronavirusdan ölüb 

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