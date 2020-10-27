В Грузии за сутки от коронавируса скончались 23 человека

В настоящее время на карантине по стране находятся 3 757 человек

Еще у 1 824 человек диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 1 262 вылечились и 23 пациента скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было объявлено на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 32 127. Число излечившихся составило 12 632 человек, а умерших - 238.

В настоящее время на карантине по стране находятся 3 757 человек, на стационарном лечении - 3 847 заболевших. 2 249 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях.