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В Грузии за сутки коронавирус выявлен у 1 754 человек

В Грузии за сутки коронавирус выявлен у 1 754 человек В Грузии до сих пор подтверждены 1 754 случая заражения "омикроном".
В регионе
1 февраля 2022 г. 14:20
В Грузии за сутки коронавирус выявлен у 1 754 человек

В Грузии до сих пор подтверждены 1 754 случая заражения "омикроном".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, госпитализированы 38 человек, 3 скончались

A.Гамкрелидзе отметил, что в настоящее время на долю “омикрона” приходится 90-95% случаев заражения COVID-19 в стране.

Первый случай заражения “омикроном” в соседней стране был зарегистрирован 20 декабря прошлого года.

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Версия на английском языке Georgia reports 1,754 omicron cases, 3 deaths
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda “Omikron”a 1 754 nəfər yoluxub, onların 3-ü ölüb

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