В Грузии за сутки коронавирус выявлен у 1 754 человек

В Грузии до сих пор подтверждены 1 754 случая заражения "омикроном".

В Грузии до сих пор подтверждены 1 754 случая заражения "омикроном".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, госпитализированы 38 человек, 3 скончались

A.Гамкрелидзе отметил, что в настоящее время на долю “омикрона” приходится 90-95% случаев заражения COVID-19 в стране.

Первый случай заражения “омикроном” в соседней стране был зарегистрирован 20 декабря прошлого года.