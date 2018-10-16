 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Грузии за пост президента будут бороться 25 кандидатов

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Грузии закончился срок о снятии кандидатуры на пост президента.

    Об этом грузинскому бюро Report сообщила пресс-секретарь ЦИК Грузии Анна Микеладзе. 

    Она отметила, что из 25 кандидатов никто не обращался по поводу снятия кандидатуры:

    "Все 25 кандидатов будут внесены в избирательный бюллетень. В соответствии с этим, из 25 зарегистрированных кандидатов никто не обращался по поводу снятия кандидатуры обратно".

    Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября. 19 из 25 кандидатов выдвинуты от политических партий, 6 - от инициативных групп.

    Ранее сгорел грузовой автомобиль, перевозивший агитационные материалы кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi