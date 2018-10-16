В Грузии за пост президента будут бороться 25 кандидатов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Грузии закончился срок о снятии кандидатуры на пост президента.

Об этом грузинскому бюро Report сообщила пресс-секретарь ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

Она отметила, что из 25 кандидатов никто не обращался по поводу снятия кандидатуры:

"Все 25 кандидатов будут внесены в избирательный бюллетень. В соответствии с этим, из 25 зарегистрированных кандидатов никто не обращался по поводу снятия кандидатуры обратно".

Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября. 19 из 25 кандидатов выдвинуты от политических партий, 6 - от инициативных групп.

Ранее сгорел грузовой автомобиль, перевозивший агитационные материалы кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили.