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В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 15 человек

В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 15 человек До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 262 228 человек
В регионе
8 февраля 2021 г. 11:04
В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 15 человек
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В Грузии за минувшие сутки подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, 736 человек выписаны после выздоровления, 15 пациентов скончались.

Как сообщает Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 262 228 человек, из которых 254 350 выздоровели, 3 298 человек умерли.

В карантинном режиме находятся 446 человек, на стационарном контроле - 2 229 человек. 295 человек проходят лечение в специальных отелях.

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Версия на английском языке Georgia reports marked decline in COVID incidence
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada 15 nəfər koronavirusdan ölüb

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