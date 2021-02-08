В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 15 человек

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 262 228 человек

В Грузии за минувшие сутки подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, 736 человек выписаны после выздоровления, 15 пациентов скончались.

Как сообщает Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 262 228 человек, из которых 254 350 выздоровели, 3 298 человек умерли.

В карантинном режиме находятся 446 человек, на стационарном контроле - 2 229 человек. 295 человек проходят лечение в специальных отелях.