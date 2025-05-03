В Грузии за незаконное хранение оружия задержаны 12 человек

В Грузии 12 человек были задержаны по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В Грузии 12 человек были задержаны по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Аресты прошли в Тбилиси и регионах Кахети, Аджария и Самегрело – Земо Сванети. Задержанные мужчины в возрасте от 23 до 52 лет. Девять из них в прошлом были судимы. Один обвиняемый – иностранец, гражданин Турции.

По итогам личных досмотров, обысков домов и машин задержанных полицейские изъяли пистолеты, револьверы, автомат, охотничье ружье, приклады, патроны, глушитель.

Следствие продолжается по частям 3, 4 и 5 статьи 236 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до девяти лет тюрьмы.