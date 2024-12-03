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В Грузии за нападение на полицию и порчу имущества задержаны трое протестующих

В Грузии за нападение на полицию и порчу имущества задержаны трое протестующих В Тбилиси задержаны три человека за нападение на полицию и порчу имущества в ходе акции протеста перед парламентом.
В регионе
3 декабря 2024 г. 22:36
В Грузии за нападение на полицию и порчу имущества задержаны трое протестующих

В Тбилиси задержаны три человека за нападение на полицию и порчу имущества в ходе акции протеста перед парламентом.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении Прокуратуры Грузии.

Согласно информации, в результате проведенного МВД расследования выяснилось, что 29 ноября в ходе продолжающейся акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси один из подозреваемых бросил пиротехнику в сотрудников ведомства, охраняющих общественный порядок в данном районе. Уточняется, что один из правоохранителей получил сильные ожоги.

"Следствием также установлено, что в тот же день второй подозреваемый поджег систему мониторинга 112 Центра управления чрезвычайными ситуациями. Третий подозреваемый 1 декабря в ходе акции протеста поджег одну из комнат здания парламента. 1 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали всех трех подозреваемых. Им предъявлены обвинения по отдельным статьям Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Следствие по делу продолжается.

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