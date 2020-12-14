В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 49 человек

Общее число зараженных COVID-19 в соседней стране достигло 191 063

В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 1 337 человек, 3 498 выписаны после выздоровления, а 49 пациентов скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, сообщает местное бюро Report.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в соседней стране достигло 191 063. Из инфицированных 161 681 выздоровел, 1 839 человек умерли.

В настоящее время на карантинном режиме находятся 986 человек, под стационарным контролем - 6 912. 2 886 человек находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.