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В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 49 человек

В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 49 человек Общее число зараженных COVID-19 в соседней стране достигло 191 063
В регионе
14 декабря 2020 г. 11:14
В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 49 человек

В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 1 337 человек, 3 498 выписаны после выздоровления, а 49 пациентов скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, сообщает местное бюро Report.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в соседней стране достигло 191 063. Из инфицированных 161 681 выздоровел, 1 839 человек умерли.

В настоящее время на карантинном режиме находятся 986 человек, под стационарным контролем - 6 912. 2 886 человек находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda ötən sutkada koronavirusdan 49 nəfər vəfat edib

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