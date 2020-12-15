В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 44 человека

Общее число зараженных COVID-19 в соседней стране достигло 194 900

В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 3 837 человек, 3 105 выписаны после выздоровления, а 44 пациента скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, сообщает местное бюро Report.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в соседней стране достигло 194 900. Из инфицированных 164 786 выздоровели, 1 883 человек умерли.

В настоящее время на карантинном режиме находятся 969 человек, под стационарным контролем - 6 710. 2 734 человека находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.