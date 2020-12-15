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В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 44 человека

В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 44 человека Общее число зараженных COVID-19 в соседней стране достигло 194 900
В регионе
15 декабря 2020 г. 11:16
В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 44 человека
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В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 3 837 человек, 3 105 выписаны после выздоровления, а 44 пациента скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, сообщает местное бюро Report.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в соседней стране достигло 194 900. Из инфицированных 164 786 выздоровели, 1 883 человек умерли.

В настоящее время на карантинном режиме находятся 969 человек, под стационарным контролем - 6 710. 2 734 человека находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada 3 837 nəfər koronavirusa yoluxub, 44 pasiyent ölüb

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