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В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 43 человека

В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 43 человека До настоящего времени в соседней стране подтверждено 178 953 случая заражения COVID-19
В регионе
10 декабря 2020 г. 11:10
В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 43 человека
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В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 4 570 человек, 3 045 выздоровели, а 43 пациента скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, передает местное бюро Report.

До настоящего времени в соседней стране подтверждено 178 953 случая заражения COVID-19. Из них 148 332 выздоровели, а 1 657 умерли.

В карантинных зонах находятся 1 019 человек, на стационарном контроле - 6 918 человек. 3 524 переносящих болезнь в легкой форме пациента проходят лечение в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda ötən sutkada koronavirusdan 43 nəfər ölüb

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