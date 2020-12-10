В Грузии за минувшие сутки от коронавируса умерли 43 человека

До настоящего времени в соседней стране подтверждено 178 953 случая заражения COVID-19

В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 4 570 человек, 3 045 выздоровели, а 43 пациента скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, передает местное бюро Report.

До настоящего времени в соседней стране подтверждено 178 953 случая заражения COVID-19. Из них 148 332 выздоровели, а 1 657 умерли.

В карантинных зонах находятся 1 019 человек, на стационарном контроле - 6 918 человек. 3 524 переносящих болезнь в легкой форме пациента проходят лечение в специальных отелях.