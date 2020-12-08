В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились 4 673 человека

За сутки от коронавируса скончались 36 пациентов

В Грузии за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена еще у 4 673 человек, 3 893 вылечились, 36 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране подтверждено 169 649 случаев заражения COVID-19. Из них 141 392 человека выздоровели, 1 576 умерли.

В карантинных зонах находятся 1 186, на стационарном контроле - 6 829 человек. 3 759 человек проходят лечение в специальных отелях.