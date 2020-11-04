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В Грузии выявлено свыше 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии выявлено свыше 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом В настоящее время на карантине находятся 3 004 человек, на стационарном контроле - 4 355 человек
В регионе
4 ноября 2020 г. 11:12
В Грузии выявлено свыше 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Еще у 2 295 человек диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 2 537 человек вылечились, 19 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 46 817. Число вылеченных составило 31 170 человек, а умерших - 381.

В настоящее время на карантине находятся 3 004 человек, на стационарном контроле - 4 355 человек. 2 428 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях.

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