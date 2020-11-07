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В Грузии выявлено свыше 2,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии выявлено свыше 2,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В настоящее время на карантине находятся 3 015 человек
В регионе
7 ноября 2020 г. 11:58
В Грузии выявлено свыше 2,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Еще у 2 859 человек диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 2 754 человека вылечились, 18 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 54 852. Число излечившихся составило 39 773 человек, а умерших - 441.

В настоящее время на карантине находятся 3 015 человек, на стационарном контроле - 4 670 человек. 2 599 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa 2 859 yeni yoluxma qeydə alınıb

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