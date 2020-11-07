В Грузии выявлено свыше 2,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 3 015 человек

Еще у 2 859 человек диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 2 754 человека вылечились, 18 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 54 852. Число излечившихся составило 39 773 человек, а умерших - 441.

В настоящее время на карантине находятся 3 015 человек, на стационарном контроле - 4 670 человек. 2 599 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях.