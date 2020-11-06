В Грузии выявлено более 2,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 3 094 человек

Еще у 2 775 человек диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 3 560 человек вылечились, 22 пациента скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 51 993. Число излечившихся составило 37 019 человек, а умерших - 423.

В настоящее время на карантине находятся 3 094 человек, на стационарном контроле - 4 618 человек. 2 438 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях.