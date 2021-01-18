В Грузии выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время в карантинных зонах находятся 460, на стационарном контроле 3 670 человек

В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 110 человек, 1 643 пациентов выздоровели, 25 - скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 247 915 человек, из которых 234 636 выздоровели и 2 958 умерли.

В настоящее время в карантинных зонах находятся 460, на стационарном контроле 3 670 человек. 634 больных, переносящих вирус в легкой форме, проходят лечение в специальных отелях.