​В Грузии вводятся ограничения на владение сельскохозяйственной землей иностранцами

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Минюст Грузии и Министерство экономики и устойчивого развития разработали законопроект, согласно которому для граждан иностранных государств вводятся ограничения на приобретение земельного участка сельскохозяйственного назначения в стране.

Как передает Report, об этом заявил замминистра юстиции Сандро Барамидзе в эфире "Рустави 2".

"Иностранные граждане смогут иметь землю в Грузии, только если они получат ее по наследству, или приобретут, находясь в законном браке с гражданином страны, или являясь членом грузинского общинного хозяйства, или имея вид на жительство" - сказал он.

По данным телекомпании, законопроект уже поступил в парламент и в ближайшее время начнется его рассмотрение.