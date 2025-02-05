В Грузии вводятся ограничения на финансовую поддержку госслужащих из иностранных источников

В Грузии ограничивается финансовая поддержка госслужащих из иностранных источников.

В Грузии ограничивается финансовая поддержка госслужащих из иностранных источников.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.

По его словам, без согласия руководителя соответствующего ведомства госслужащие не смогут получать материальные средства из иностранных источников.

В новом законопроекте также будет упрощен процесс назначения и освобождения руководителей государственных учреждений.

Отметим, что партия "Грузинская мечта" подготовила несколько законопроектов для укрепления институтов страны и обеспечения устойчивости против иностранного вмешательства.