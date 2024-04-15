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В Грузии ввели ограничения на вход в здание парламента

В Грузии ввели ограничения на вход в здание парламента Парламент Грузии ввел ограничения на вход в здание высшего законодательного органа на время рассмотрения проекта закона об иноагентах. В здание смогут войти лишь аккредитованные тележурналисты.
В регионе
15 апреля 2024 г. 11:38
В Грузии ввели ограничения на вход в здание парламента

Парламент Грузии ввел ограничения на вход в здание высшего законодательного органа на время рассмотрения проекта закона об иноагентах. В здание смогут войти лишь аккредитованные тележурналисты.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Пятнадцатого апреля этого года во Дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – вход для посетителей ограничен", – сообщили в пресс-службе парламента.

Сегодня утром парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". В это же время у здания парламента в центре Тбилиси проходит акция протеста с требованием отозвать документ, поскольку по их мнению, он является аналогом российского.

Отметим, что парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы.

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